Auf Einladung des Uehlfelder „ Bänkla “, des Vereins zur Förderung von Kultur und Bildung, kommt der Kabarettist Bernd Regenauer nach Uehlfeld . Unter dem Motto „Das fränkische Seelen-Land“ unternimmt der Künstler eine Reise in das Innere des Zustands der Franken. Er präsentiert „fränkische Hailaids“ und den „fränkischen Dübb“. Es soll ein spezieller Best-of-Franconia-Abend werden mit Beiträgen aus Bernd Regenauers kabarettistischen Programmen. Der Termin ist am Samstag, 12. Februar, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Brauerei Prechtel in Uehlfeld , wie das „ Bänkla “ weiterhin mitteilte. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei der Brauerei Prechtel, in Höchstadt in der Bücherstube sowie in Neustadt in der Buchhandlung Schmidt. Es gilt die Corona-Regel 2G-plus. Foto: Veranstalter