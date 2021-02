Höchstadt hat einen neuen Marktplatz - eigentlich. Warum nicht wirklich? Weil der neue Marktplatz von seinen Erbauern nicht als solcher errichtet wurde. Er wurde als Parkplatz im Aischparkcenter errichtet. Und das nicht richtig, es fehlt etwas Wichtiges.

Seit Jahrhunderten machen im Kern zwei Dinge einen Platz zu einem Marktplatz : Merkantilität und Kommunikation. Das erste der Kriterien geht voll ins Ziel. Das Aischparkcenter ist ohne Zweifel ein Handelsplatz. Das zweite, die baulichen Voraussetzungen für Kommunikation, gibt es nicht. Es fehlt die Gestaltung in Form eines öffentliches Raumes. Sitzgelegenheiten, Schattenplätze, ein Forum für Veranstaltungen, was auch immer, es fehlt.

Aber es wäre notwendig, denn oft sieht man junge Leute auf Fensterbrettern von Geschäften sitzen, auf höheren Bordsteinen, ja sogar auf dem Boden. Der Bedarf ist da. Das Angebot nicht. Leider. Es ist halt auch nur ein halber Marktplatz .

Ein Blick in die Geschichte zeigt einen entscheidenden Punkt:

Der Erfinder der Shoppingmall, der österreichische, jüdische Architekt Victor Gruen baute 1952 in Northland bei Detroit die erste Shoppingmall. Die Idee war im Grunde einfach. Denn um die Bewohner der immer weiter wachsenden Industriestädte auch mit den Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen, ohne in das Stadtzentrum fahren zu müssen, baute man ein weiteres Stadtzentrum an den Rand der Städte . Der entscheidende Punkt ist aber, dass man nicht nur Geschäfte, sondern auch öffentliche Räume mit in die Einkaufszentren integrierte: Grünanlagen , Treffpunkte, Gastronomie, Spielplätze, Theater usw. Das war eine Form der Suburbanisierung.

Das Erfolgsmodell wurde in der Folgezeit tausendfach kopiert, nur mit einem Fehler: Die öffentlichen Räume wurden schlicht eingespart und allein die Geschäfte gebaut. So auch im Aischparkcenter heute. Die Geschäftsanlagen werden irgendwann stets zu geisterhaften Ruinen , lost places. Es ist klar, warum. Weil ihnen der öffentliche Raum fehlt, der Menschen zu ihnen bringt. Eltern mit Kinderwagen fahren nun mal nicht auf den Lidl-Parkplatz, um ihre Kinder spielen zu lassen und mit ein paar anderen Eltern zu smalltalken.

"Warum soll ich für den öffentlichen Raum sorgen?", fragt nun der Erbauer des Einkaufszentrums, das ist nicht mein Job! Stimmt und stimmt nicht. Stimmt, denn die Gemeinde bleibt der erste Verantwortliche städtischer Lebensqualität . Stimmt nicht, denn die Kinderwageneltern kommen auch in Deinen Laden.

Kaum vorzustellen, dass Privatbetreiber und Stadt sich einmal zusammen so ein Konzept überlegen. Schade, die Chance ist vertan, Höchstadt einen neuen Lebensmittelpunkt zu schenken.

Und so haben wir einen Lost Place im alten Stadtzentrum ohne Merkantilität und einen zukünftigen Lost Place ohne Kommunikation im Aischparkcenter. Schade - eigentlich.

Wolfgang Först,

Höchstadt