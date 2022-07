Zu einem italienischen Abend hatte die VHS Adelsdorf in den Schlosspark eingeladen, und mehr als 30 Gäste waren gekommen. Mit seinem kulturellen Reichtum und seinen bezaubernden Landschaften ist Italien ein äußerst beliebtes Reiseziel. Man konnte die Gegenwart genießen und dabei in die Vergangenheit reisen. An liebevoll dekorierten Tischen nahmen die Teilnehmer Platz und warteten neugierig auf das, was kommt.

Karin Stammler, die Italienisch-Dozentin der VHS, führte durch den Abend mit Musik, Literatur und Anekdoten, erzählte über die vielen Gourmetregionen Italiens wie Südtirol, Aostatal, Toskana, Venezien, Piemont, Lombardei, Emilia-Romagna (Po-Ebene), Kampanien (Neapel), Sizilien und Lazio (Rom). Sie erinnerte an schöne alte Filme wie „La dolce vita“ und „Don Camillo und Peppone“, an Goethe und seine Italienreise, aber auch an Bud Spencer und Terence Hill , Reinhold Messner , Giovanni Falcone , Giovanni Trapattoni , Luciano Pavarotti , Adriano Celentano , Ötzi und mehr. Aber auch der bekannte Schlager „Azzurro“ erklang begeistert im leider noch etwas kühlen Schlossgarten.

Über italienisches Essen und Trinken gab es viel zu erzählen. Jeder kennt Chianti, Limoncello, Grappa … und natürlich das italienische Eis. Stammler ging auf die italienischen Tischsitten, aber auch auf Legenden und Aktuelles, auf Events, Fußball, Slow Food und mehr ein.

Natürlich servierten Doris Kratz (Leiterin der VHS) und ihre Mitarbeiterin Silke Payard leckere Probierhäppchen – zubereitet von Harald Kraus – und von Karin Stammler in italienischer Sprache kommentiert. „Falls Sie in Italien sein sollten, bestellen Sie niemals Stracciatella, wenn Sie keine Suppe möchten. So nennen die Italiener eine klassische italienische Einlaufsuppe aus Fleischbrühe und geschlagenem Ei sowie weiteren regionalen Zutaten“, warnte sie schmunzelnd die Zuhörer. Nebenbei ging sie spielerisch auf die italienische Sprache ein, stellte sie vor, machte Ausspracheübungen, und so lernten die Teilnehmer Grußformeln, Vokabeln, Endungen. Aber auch die typischen italienischen Gesten vergaß sie nicht. Stammler stellte besondere Genussmittel wie Pizza Margherita, Carpaccio, Risi e Bisi, Gnocchi , Pasta, Gröstl, Polenta, Mortadella, Olivenöl, Piadina Romagnola, Panini, Bistecca alla Fiorentina, Ossobuco, Käse, Schinken, Cassata, Couscous, Gelato und Caffè italiano vor. Ein Büchertisch mit italienischem Lesestoff rundete den Abend perfekt ab.

„Es war wirklich ein tolles Erlebnis!“, so Hans Mönius, und seine Frau Helga, eine Italienkennerin, meinte sprachgewandt. „Estata davvero una molto bella serata italiana!“ (Es war wirklich ein sehr schöner italienischer Abend.)

Die VHS bietet weitere Genuss-Abende an: Am 2. August findet der spanische Abend mit Teresa Brunner (Spanisch-Dozentin), Caterer Harry und Susanne Kraus statt. Am 8. August ist der französische Abend mit Catherine und Yves Boutelant und Caterer Catherine Boutelant, (Dozentin Französisch kochen) ; Preis incl. Essen und Begrüßungstrunk 25 Euro. red