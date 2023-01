Trotz des diesmal deutlich vermehrten und längeren Feuerwerks zum Jahreswechsel kann das BRK in Erlangen-Höchstadt von einer relativ ruhigen Silvesternacht berichten. In seiner Bilanz nennt der Einsatzleiter Rettungsdienst, Thomas Heideloff, eine Reihe von Notfalleinsätzen, die teilweise einen Notarzt-Einsatz zur Folge hatten.

So gab es eine Augenverletzung durch Feuerwerkskörper, insgesamt neun Verunfallte nach Stürzen, teilweise durch Alkohol bedingt. Ein Jugendlicher musste leichtverletzt nach einer Schlägerei am Bahnhof unter mehreren Jugendlichen in eine Klinik gebracht werden. Neun Patienten wurden nach internistischen Notfällen behandelt und transportiert, drei sonstige Notfälle ebenfalls. Auch ein Zwischenfall mit einem Tier wurde verzeichnet. Zu naher Kontakt zu einem Hund, so schreibt Heideloff, führte zu einem schmerzhaften Hundebiss im Gesicht.

Dass Raclette-Dämpfe heiß und gefährlich sind, konnte ein Patient nach unabsichtlicher Inhalation feststellen: Die Dämpfe führten zu Atemnot.

Zuviel Alkohol ist bekanntermaßen gefährlich, diese Erfahrung musste ein Patient machen, der betrunken vom Stuhl fiel und Verletzungen am Kopf erlitt. Hustenbonbons, auch wenn sie aus Gummi sind, sollte man lutschen und nicht herunterschlucken. Diese Erfahrung musste ein Kind im Alter von zwei Jahren machen. Der Hustenreiz ließ logischerweise nicht nach, so dass der Rettungsdienst gerufen wurde. Nach einer kurzen Erklärung der richtigen Anwendung konnte auf eine Klinikeinweisung verzichtet werden.

Raketenbatterien als Hindernis

Raketenbatterien waren dieses Jahr bei der feiernden Bevölkerung sehr beliebt, diese Erfahrung mussten die Einsatzfahrer des BRK mehrfach machen. Waren diese früher vereinzelt vorhanden und konnten mit den Einsatzfahrzeugen umfahren werden, sind bei diesem Jahreswechsel unzählige Raketenbatterien abgebrannt worden. Teilweise waren mitten auf der Straße richtige Berge an abgebranntem Feuerwerk vorhanden.

Diese müssen jeweils umfahren werden, was bei dem vorliegenden Pulverdampf und Nebel nicht einfach ist und Zeit kostet, schreibt der Rettungsdienst-Leiter in seiner Silvesterbilanz. Beim Mitten-Durchfahren oder Darüberfahren würden sich sonst schnell Beschädigungen an Reifen und Fahrzeugen ergeben, was bei einem Rettungsfahrzeug einen Ausfall bedeuten kann. „Deshalb die Bitte an alle für nächstes Jahr: Raketenbatterien nicht auf der Straße abbrennen, oder zumindest nach dem Abfeuern den Müll von der Fahrbahn räumen“. Das ist der abschließende Appell von Heideloff. Denn darüber würde sich nicht nur der Rettungsdienst freuen, sondern auch die Stadtreinigung freuen. red