Am Freitag, 24. Februar, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, gastiert Helmut A. Binser in der Kulturfabrik in Höchstadt. Binser ist ein Original der bayerischen Kabarettszene, und wer ihn und sein neuestes Soloprogramm „Bavarian Influencer “ noch nicht kennt, sollte dies schleunigst nachholen, heißt es in der Presseinfo.

Mit den verrücktesten Geschichten treibe der Oberpfälzer Musikkabarettist demnach sein staunendes Publikum von Begeisterungsstürmen hin zu unkontrollierten Lachanfällen. Dabei wechsele er innerhalb von Sekunden von liebenswerten Nettigkeiten zu schwärzestem Humor. Vergessene Ehefrauen auf dem Frontlader, die Fehlbestellung eines wilden Ozelots und eine unfassbare ... Das wird noch nicht verraten.

Während er als „Bavarian Influencer “ auf Youtube in fragwürdigem Bairisch-Englisch die Bräuche und Eigenheiten der Bayern erklärt, tritt der Binser in seinem Kabarettprogramm natürlich wie gewohnt mit bayerischem Dialekt auf.

Konzertkarten gibt es für 26 Euro: Kulturfabrik Höchstadt, Zigarrenhaus Riegler, Brauhaus Höchstadt und an jeder bekannten Vorverkaufsstelle. red