Da der bisherige Pächter Marc Lindner Ende Januar seine Türen zum Bedauern des ASV Höchstadt schließt, sucht der Verein für die Sportgaststätte ab sofort einen neuen Pächter. Für Marc Lindner ist Ende Januar 2022 Schluss, wie der ASV mitteilte. Er hat seinen Pachtvertrag für das Sportheim und die darüber liegende Wohnung aus privaten Gründen gekündigt. „Wir sind unserem Pächter für die Zusammenarbeit in der so schwierigen Corona-Zeit sehr dankbar und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Wir sind nun ab sofort auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger“, so der Vorsitzende Dave Hofmann. E-Mail-Adresse: info@asv-hoechstadt.de. red