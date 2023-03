Die Kolpingsfamilie Herzogenaurach hat auch in diesem Jahr ihren Kolpinggedenktag in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche abgehalten. Den Gottesdienst zelebrierte Stadtpfarrer Dekan Michael Pflaum am dritten Fastensonntag, in den auch die diesjährigen Kommunionkinder eingebunden wurden.

Für Pflaum war der Einzug in die Kirche mit Fahnen und Bannern der Kolpingsfamilien Herzogenaurach und Höchstadt sowie des Josefsvereins Niederndorf beeindruckend. Im Gottesdienst wiesen „Kirchenmaus Elmar“ und „Felix“, ein Erstkommunionkind, alias Thomas Matzick und Anna Schneider die Kommunionkinder auf die Gestaltung der Meßfeier hin. Die Erstkommunionkinder wurden zum Friedensgebet von Pflaum in das Chorrund der Kirche geholt und brachten danach den Friedensgruß ihren Eltern in den Kirchenbänken. Im Gottesdienst wurde auch der Verstorbenen der Kolpingsfamilie Herzogenaurach des abgelaufenen Jahres gedacht. Für sie wurde jeweils eine Kerze am Sebastiansaltar entzündet. Zum Ende der Meßfeier wurde das Kolpinglied angestimmt. Im Anschluss an den Gottesdienst war noch gemütliches Zusammensein im Pfarrzentrum angesagt.