Der Erste Weltkrieg forderte auch in Herzogenaurach zahlreiche Opfer. Für die Turmknopfurkunde der Stadtpfarrkirche schrieb Pfarrer Franz Rathgeber im Jahr 1932: „Aus der Kirchengemeinde Herzogenaurach fielen auf dem Felde der Ehre 178 Krieger, aus der Stadt allein 128.“ Zu ihrem Gedenken wurde vor 90 Jahren eine Kriegergedächtnisstätte in der Krypta der Marienkapelle eingeweiht.

50 Mark zur Errichtung eines Denkmals

Zur Einweihung der Kriegergedächtnisstätte am 23. Oktober 1932 titelte das Herzogenauracher Tagblatt am 25. Oktober 1932: „ Herzogenaurach ehrt seine gefallenen Helden.“ Bis dahin musste allerdings ein langer Weg zurückgelegt werden.

Am 27. Juli 1927 hatte die Ortsgruppe Herzogenaurach des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold dem Stadtrat Herzogenaurach 50 Mark zur Errichtung eines Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs übergeben. Zur Erstellung des Denkmals wurde ein zwölfgliedriger Ausschuss gegründet. Ein Kriegerdenkmalauschuss hatte drei Projekte zur Auswahl erarbeitet. Zum einen ein Denkmal auf dem Marktplatz, zum anderen einen Gedächtnishain beim Friedhof oder aber die Ausgestaltung der Krypta der Marienkapelle. Nach den Beratungen schien den Verantwortlichen die Krypta am stimmungsvollsten zu sein. Die durch den Ausschuss inzwischen gesammelten 7000 Mark wurden zu deren Ausgestaltung verwendet.

Joseph Schmuderer war Hauptgestalter

Mit den Bauarbeiten wurde am 30. Mai 1932 begonnen. Dazu wurde zuerst die Kapelle vom Außenputz befreit, außerdem die Terrasse und die Treppe mit neuen Sandsteinen aufgemauert. Die Gestaltung der Kriegergedächtnisstätte wurde nach Plänen von Joseph Schmuderer vom Landesamt für Denkmalpflege ausgeführt.

Schmuderer entwarf den Kenotaph, die Namenstafel und die schmiedeeisernen Kerzenhalter sowie die Inschrift auf der Balustrade. Die Planung hatte Architekt Ferdinand Kurr und die Ausführung Steinmetzmeister Hans Gast übernommen. In die Krypta wurde auch die Pieta aus der Kapelle gebracht. In der Nische der Kapelle stellte man die Figur eines Heiligen Sebastian auf. Über der Ausgangstür der Krypta sollte die Figur des Auferstandenen angebracht werden.

Die Einweihung fand am 23. Oktober 1932 durch Pater Herigar statt. Zuvor hatte der Pater ein Triduum in der Stadtpfarrkirche gehalten. Bei der Feier trugen zwei Klassen einen Sprechchor vor, der Herzogenauracher Bürgermeister Valentin Fröhlich hielt die Festrede. Pfarrer Franz Rathgeber dankte dem Denkmalausschuss und übernahm die Gedächtnisstätte in die Obhut der Kirchenverwaltung. Musikalisch wurde die Feier von der Musikkapelle Schaufler sowie den drei Gesangsvereinen Liederkranz, Arbeiterverein und Freie Union unter der Leitung von Oberlehrer Heinrich Welker umrahmt.

Ehrengäste und Würdenträger mit dabei

Anwesend waren auch die Träger der selten vergebenen bayerischen Tapferkeitsmedaille aus Herzogenaurach , Georg Kummert, Peter Mahr und Oskar Schürr. Bei der Einweihung warf ein überfliegendes Flugzeug, gestartet vom Flugplatz Fürth, einen Blumenstrauß herab. Der Zeitungsartikel schließt mit den Worten: „ Herzogenaurach hat ein Kriegerdenkmal , eine Gedenkstätte, wie man sie nicht leicht wiederfinden wird. Wollen wir an dieser Stelle recht oft unserer Gefallenen gedenken , für sie beten und ihnen ewig dankbar sein.“

Die Tafel mit den Namen der Gefallenen hängt noch in der Krypta der Marienkapelle. Der Kenotaph wurde in den alten Friedhof gebracht und befindet sich heute vor dem Denkmal der Heimatvertriebenen.