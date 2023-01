Der Boden ist das wichtigste Kapital eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Ertragsfähigkeit und Fruchtbarkeit zu verbessern, sollte das Ziel eines jeden Landwirts sein. Gleichzeitig ist ein fruchtbarer Boden eine der wichtigsten Stellschrauben, um den zunehmenden Wetterextremen mit lang anhaltenden Trockenphasen und häufiger werdenden Starkregenereignissen zu trotzen und langfristig stabile Ernten einzufahren, um gesunde Lebensmittel zu erzeugen. Eine Kennzahl für die Bodenfruchtbarkeit ist sein Humusgehalt.

Um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Boden verbessert werden kann, lädt der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) Höchstadt am Samstag, 14. Januar, um 9 Uhr im Gasthaus „Zur Sonne“ in Lonnerstadt zum Infotag „ Bodenfruchtbarkeit und regenerative Landwirtschaft“ ein. Referent Dietmar Näser versteht sich als Trainer und Systementwickler in der regenerativen Landwirtschaft mit Schwerpunkt Bodenfruchtbarkeit .

Die regenerative Landwirtschaft ist nach VLF-Angaben ein System, das das Zusammenspiel zwischen Pflanze und Boden ganzheitlich betrachtet und in den Mittelpunkt rückt. Die Methoden würden sowohl von konventionell als auch von ökologisch wirtschaftenden Landwirten immer häufiger umgesetzt werden. Nähere Informationen zum Referenten finden sich auf dessen Internetseite unter gruenebruecke.de.

Der zweite Schwerpunkt dieser Veranstaltung ist der Erfahrungsaustausch über den Einsatz des Pulvers Utrisha als Stickstoff-Fixierer auf natürlicher Basis. Walter Kraus von der Firma Corteva berichtet über die ersten Erfahrungen aus dem Anbaujahr 2022. Alle Landwirte sind eingeladen. red