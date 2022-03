Das Erlanger Bündnis für den Frieden geht am Samstag, 5. März, wieder für den Frieden auf die Straße.

Angemeldet ist eine Kundgebung ab 12 Uhr am Rathausplatz, gefolgt von einem Demonstrationszug zum Schlossplatz, wo bis circa 14 Uhr eine Abschlusskundgebung angemeldet ist. Das Bündnis fordert den sofortigen Stopp der Angriffe auf die Ukraine und den Rückzug aller russischen Truppen von deren Territorium. Die Konfliktpartner müssten die Grenzen der Ukraine und das Abkommens von Minsk (2) einhalten und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Den Einsatz von Waffen – egal von welcher Seite – wird strikt abgelehnt. Um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen, müsse es einen fairen Ausgleich der Interessen aller am Konflikt Beteiligten bzw. direkt Betroffenen geben. red