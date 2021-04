Auch bei Pflegebedürftigkeit und Demenz wollen die Betroffenen möglichst lange zu Hause in ihrem gewohnten Lebensbereich bleiben. Dafür bietet der Awo-Kreisverband Erlangen-Höchstadt einen zehnteiligen Demenz-Kurs für pflegende Angehörige ab Mittwoch, 26. Mai, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr, an. Die Kursgebühren übernimmt die Krankenkasse. Die weiteren Termine sind am 2., 9., 16., 23. und 30. Juni sowie am 7., 14., 21. und 28. Juli. Die Veranstaltung wird in der Fachstelle für pflegende Angehörige , Fabrikstraße 1a in Adelsdorf , abgehalten. Information und Anmeldung unter Telefon 09195/9986284, Rufnummer 0176/10018237 oder per E-Mail an rosi.schmitt@awo-erlangen.de. red