Die Jahreshauptversammlung des Schwimmvereins Delphin 77 Herzogenaurach mit Neuwahlen fand im Mehrgenerationenhaus statt. Der Vorsitzende Sebastian Winkler ließ das vergangene Schwimmjahr Revue passieren mit all den Schwierigkeiten, die der Schwimmverein zu meistern hatte.

Zuerst war das Atlantis-Bad achteinhalb Monate lang geschlossen. In der Zeit fuhren die Kaderschwimmer für vier Monate dreimal in der Woche mit ihrer Trainerin Sabine Nordhardt nach Würzburg ins Wolfgang-Adami-Bad, um fit zu bleiben. Danach folgte Training im Badeweiher in Oberreichenbach, im Juni öffnete endlich das Freibad. Die Schwimmer aller Gruppen konnten wieder regelmäßig trainieren. Nach den Sommerferien ging es im Atlantis weiter.

Auch die Kasse stimmte; die Kassenprüfer empfahlen die Entlastung des Vorstands.

Die sportliche Leiterin Sabine Nordhardt berichtete von den wenigen Wettkämpfen, dem Training der verschiedenen Gruppen und der guten Stimmung unter den Schwimmern. Es gab trotz der schwierigen Bedingungen nur wenige Austritte.

Auf die Entlastung des Vorstands folgten Neuwahlen , die der Wahlleiter W. Schneider durchführte. Stephan Mowinski wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zweiter Vorsitzender bleibt Klaus Beck , Dritte Vorsitzende wurde Julia Rammig. Beate Nordhardt bleibt als Kassiererin im Amt, und Sabine Nordhardt wurde wieder zur sportlichen Leiterin gewählt.

Desgleichen wurden mehrere Beisitzer gewählt, die jeder eine Sonderaufgabe im Verein übernehmen. red