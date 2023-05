Der ASV Niederndorf durfte die Urkunden zum Deutschen Sportabzeichen aus der Saison 2022 im Rahmen einer kleinen Feier an die Sportbegeisterten übergeben. Es war die 41. Verleihung beim ASV Niederndorf.

Zunächst waren die Kinder und Jugendlichen an der Reihe. Im Wintergarten des Sportheims des ASV Niederndorf haben sich die Kinder und Jugendlichen in einer kleinen Runde zusammen mit dem 1. Bürgermeister German Hacker , dem BLSV Kreisvorsitzenden Hermann Börner sowie Michael Persang und Michaela Protiwa eingefunden. Die Teilnehmerzahl bei den Kindern und Jugendlichen ist in den letzten Jahren – sicher auch bedingt durch die Corona-Pandemie – zurückgegangen und konnte sich noch nicht an das Vor-Corona-Niveau zurückentwickeln. Umso mehr hat sich der Verein über die Teilnehmer 2022 gefreut, egal ob das Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze abgelegt wurde oder ob noch nicht alle Disziplinen geschafft wurden, und es dafür aber eine Teilnehmerurkunde seitens des ASV Niederndorf gab. Insgesamt wurden 15 Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt. Dazu gab es noch fünf Teilnehmerurkunden.

In seiner Ansprache wies Bürgermeister Hacker auf die für die Stadt Herzogenaurach große Bedeutung des Vereinssports hin. Er hatte für jeden der 20 Teilnehmer einen Gutschein für das Atlantis mit im Gepäck. Vom ASV Niederndorf gab es dann noch Essen und Getränke für die Kinder, die ASV-Mitglieder erhielten vom ASV Niederndorf außerdem noch einen Gutschein von einem lokalen Schreib- und Spielwarengeschäft.

Marco Gumbmann hat zum ersten Mal das Abzeichen abgelegt, gleich in Gold, und Amelie Kreutz hat das Abzeichen zum zehnten Mal geschafft, auch in Gold. Der Verein freute sich auch über die ganz jungen Teilnehmerinnen wie z.B. Malia Kreller, Marlene Neubeck, Merle Zellerhoff und Nellie Walter. Nellie Walter ist im Rahmen des 2022 veranstalteten Sportabzeichentags dazu gekommen und hat gleich ihre Eltern auch zum Sportabzeichen geführt. Die Familienwertungen bzw. -ehrungen wurden dann später bei der Verleihung bei den Erwachsenen durchgeführt. red