Die Anzahl der neu zugelassenen E-Autos in Bayern hat sich seit Anfang letzten Jahres fast verdoppelt: 2021 wurden etwa 45 500 E-Autos zugelassen – das entspricht einer Steigerung von 136 Prozent (Januar bis September).

Damit auch auf Fernstraßen elektrische Fahrten einfach möglich sind, hat die Energiegesellschaft ENBW kurz vor Jahresschluss eine Großladestation in Erlangen in Betrieb genommen – der Standort direkt an der Autobahn A 3 ging jetzt ans Netz. In Erlangen stehen Fahrern von Elektroautos damit 20 hochmoderne Schnellladepunkte mit einer Leistung von 300 Kilowatt zur Verfügung. Fahrzeuge laden dort, je nach Aufnahmeleistung, während eines 20-minütigen Ladestopps Strom für 400 Kilometer Reichweite. Der Ladepark ist überdacht und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

ENBW: 100 Prozent Ökostrom

Die Photovoltaikanlage in Erlangen kann eine Leistung bis zu 37 Kilowatt erzeugen und versorgt den Ladepark direkt mit nachhaltiger Energie. Wie an allen Standorten der EnBW fließt einer Mitteilung des Konzerns zufolge auch in Erlangen 100 Prozent Ökostrom.

„Der Standort liegt an einer wichtigen Fernverkehrsader in Bayern, an der A 3 im Norden des Landes“, erklärt Timo Sillober, bei EnBW für den Bereich Elektromobilität verantwortlich. Sein Unternehmen hatte an der Autobahn bereits im September in Wörth an der Donau einen Ladepark ans Netz genommen, kurz nach der Eröffnung ihres großen Schnellladeparks in Unterhaching bei München. Mitte Dezember eröffnete die ENBW ihren größten Schnellladepark am Kamener Kreuz und jetzt zusammen mit Erlangen eine Ladestation an der A 96 bei Erkheim nahe Memmingen. Weitere Standorte, etwa bei Petersberg und Zwickau, stehen vor der Inbetriebnahme.

Sillober: „Das sind für uns Knotenpunkte innerhalb unseres Schnellladenetzes und Meilensteine der Antriebswende, die den steigenden Bedarf an Ladestrom auch auf Fernstrecken decken können.“ red