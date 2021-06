Derzeit ist das Schloss Weissenstein täglich zwischen 11 und 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet. Mit einem Text, den die Besucher an der Kasse erhalten, begeben sie sich auf den ausgewiesenen Rundgang. Aufgrund von Abstandsregeln können noch nicht alle Appartements besichtigt werden.

Die Vorlage eines Corona-Tests ist derzeit nicht notwendig, lediglich die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Im Anschluss an den Schlossbesuch lädt der englische Landschaftspark ein oder die Gäste kehren in der Barocklounge oder im Ehrenhof ein. Das Schlosscafé mit Wiener Charme hat von Freitag bis Montag zwischen 13 und 17.30 Uhr geöffnet. Aktuelles und Hinweise zum Besuch können auch auf der Internetseite www.schloss-weissenstein.de eingesehen werden. Schloss Weissenstein in Pommersfelden wurde nie zerstört oder geplündert und stellt so bis heute ein einzigartiges Zeitzeugnis barocker Kultur dar. Der Bauherr Kurfürst Lothar Franz von Schönborn errichtete vor über 300 Jahren ein Sommerjagdschloss ganz nach seinem persönlichen Geschmack, und das können die Gäste bis heute im Original erleben.

Auch wenn noch keine Führungen angeboten werden können, so ist der Rundgang im eigenen Tempo eine Alternative, um einzutauchen in eine vergangene Zeit, in der der Augenschmaus eine gleich große Rolle spielte wie das eigentliche Essen. Die Besucher verweilen nach Lust und Laune, so lange sie mögen, in den Räumen.

Die Grotte offenbart mit jedem Schritt neue Formen und Details an Muscheln, Steinen, schimmernden Materialien oder interessanten Figuren. Das Treppenhaus beeindruckt mit seinen riesigen Dimensionen sowie mit wechselnden Lichtspielen je nach Sonnenstand. Im Marmorsaal sind die Musik und die Feste früherer Zeiten förmlich zu hören. Die große Sammelleidenschaft des Kurfürsten zeigt sich nicht nur in der Großen Galerie, wo die Gemälde schon zu Lebzeiten des Bauherrn an diesem Platz hingen. red