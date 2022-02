Eine Kerze zu entzünden und zu einer bestimmten Zeit ins Fenster zu stellen, wird gerade in Krisenzeiten zur Gewohnheit. Ein Symbol des Erinnerns, der Hoffnung, der Zuversicht oder des Gebetes scheint auf. In jeder Religion gibt es „Feste der Lichter“, wie Stadtpfarrer Kilian Kemmer bei der Präsentation einer Veranstaltungsreihe betonte.

Nicht selten begehen unterschiedliche Kulturen in den Monaten des Herbstes oder Winters solche Feiertage. Denn Licht und Wärme als die positiven Eigenschaften des Elementes Feuer scheinen für Menschen gerade in der dunkleren und kälteren Jahreszeit nötig zu sein. In den Krisen der Kirche, der Pandemie, der Natur und der Kriegsgefahr in Osteuropa gewinnt dieser Gedanke noch einmal mehr an Bedeutung.

40 Tage nach Weihnachten wird am 2. Februar alljährlich in der Tradition der katholischen Kirche vor diesem Hintergrund der Lichtmesstag gefeiert. Am morgigen Mittwoch beginnt um 8.30 Uhr ein festlicher Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Bis 20 Uhr stehen vor dem Altar gesegnete Kerzen abholbereit. Gegen eine Spende können die unterschiedlichen Motivkerzen mitgenommen werden. Um 18 Uhr beginnt auf dem Kirchplatz vor dem Ölberg eine kurze Andacht mit Kerzensegnung.

Zum Ursprung des Festes: Nach jüdischer Tradition wurde 40 Tage nach der Erstgeburt eines männlichen Nachkommen das neu geborene Kind im Tempel Gottes geweiht. Nach biblischer Überlieferung vollzogen diese religiöse Gewohnheit Maria und Josef auch mit dem neu geborenen Jesus. Bis heute wird demnach 40 Tage nach Weihnachten am 2. Februar an diese Begebenheit erinnert. Der Brauch der Kerzensegnung zu diesem Tag rührt von der Überzeugung her, dass Jesus ein Licht in die Welt brachte.

In Sterpersdorf beginnt am Mittwoch um 19 Uhr ein Festgottesdienst. Gremsdorf feiert das Fest am Donnerstag um 19 Uhr. In allen Gotteshäusern werden die Christbaumbeleuchtungen nochmals eingeschaltet; nach allen Gottesdiensten erteilen die Geistlichen in den drei Pfarreien den Blasiussegen. LM