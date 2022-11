Der Wechsel von Björn Gulden, dem bisherigen Puma-Chef, an die Spitze des Konkurrenten Adidas , hat in den vergangenen Tagen für allerlei Pressewirbel gesorgt. Guldens Nachfolger als Vorstandschef bei Puma wird Arne Freundt.

Der Aufsichtsrat der Puma SE hat Arne Freundt zum Vorstandsvorsitzenden und CEO des Unternehmens ernannt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Er erhält einen Vertrag für vier Jahre, der am 1. Januar 2023 in Kraft tritt.

„Mit Arne Freundt haben wir eine anerkannte Führungspersönlichkeit des Unternehmens als CEO gewonnen“, sagte Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Raubkatze. „Er ist der designierte Kandidat und die ideale Wahl, um den sehr erfolgreichen Weg von Puma fortzusetzen und das Momentum des Unternehmens weiter zu beschleunigen“. Die Aufsichtsratsvorsitzende weiter: „Er trägt die Puma-Familie im Herzen.“

Über zehn Jahre bei Puma

Arne Freundt (42) arbeitet seit mehr als zehn Jahren für das Unternehmen und ist seit Juni 2021 Mitglied des Vorstands als Chief Commercial Officer. In dieser Zeit hatte er verschiedene Positionen inne und war als General Manager für die Unternehmensstrategie, das globale Direct-to-Consumer-Geschäft und die Region Emea verantwortlich, wird in der Pressemitteilung weiter berichtet. red