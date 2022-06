Bei traumhaftem Sommerwetter erlebten die zahlreichen Besucher des „Sundowner“-Open-Air-Konzerts des Liedermacher-Duos „Wulli & Sonja“ einen stimmungsvollen musikalischen Sonnenuntergang. In der parkähnlichen Atmosphäre des Höchstadter Wellenfreibades öffnete die gefühlvolle Musik der beiden deutschlandweit bekannten Künstler Ohren und Herzen der Gäste.

Die Bandbreite reichte von Rock- und Bluesklassikern über Jazzvariationen bis hin zu vielen Eigenkreationen im unverwechselbaren „Wulli & Sonja“-Stil. Am bekanntesten darunter sind wohl die Lieder ihrer aktuellen CD „Herzensland“. Gewürzt wurden die virtuosen und stimmgewaltigen Darbietungen mit allerlei kleinen Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken.

Die nächsten „Sundowner“-Konzerte finden im Höchstadter Schlosshof statt. Am 10. Juli um 20 Uhr gastiert „pure desmond“ mit der „ James Bond Nacht“, am 15. Juli um 20 Uhr sind das Vokalensemble „Quindici“ und die Stadtkapelle Höchstadt zu Gast, am 16. Juli umd 21 Uhr stellt die „Musiggfabrigg“ das Programm. Weitere Infos gibt’s unter: www.hoechstadt.de. red