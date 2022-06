Höchstadt — Am Freitagnachmittag bummelte unsere Mitarbeiterin Johanna Blum über den Höchstadter Marktplatz. Es war relativ ruhig und etliche Liegestühle waren unbesetzt. Na ja, es ist Ferienbeginn und auch der Erlanger Berg ruft.

Nicole und Frank, ein Ehepaar aus der Oberpfalz, das gerade zu Besuch in Höchstadt weilt, liegt im Liegestuhl und genießt das herrliche Ambiente, die Ruhe und das leckere Eis. „Es ist sehr angenehm hier und wir sitzen schon seit Stunden“, schwärmen sie, bevor sie sich dann doch langsam auf den Heimweg machen.

Scherben und Zigaretten im Sand

Melanie und Anja, zwei Mütter, sind mit ihren Kindern am Strand. „Es ist sehr schön hier. Wir haben aber keinen Vergleich zu anderen Stadtstränden “, verraten sie. Ihre Kinder Nele (6) und Ida (4) sind begeistert.

„Wir haben uns schon eingegraben und versucht, Burgen zu bauen. Aber da muss man tiefer graben, denn der Sand sollte ja feucht sein“, erklären sie. „Wir kommen fast jeden Tag, auch in den Ferien, und unsere Mamas können Eis essen oder Kaffee trinken.“

Nick (6) hat aber schon Scherben und auch viele Zigarettenkippen im Sand gefunden – und natürlich gleich entsorgt. Mutter Jaqueline sitzt im nächsten Liegestuhl. „Ich hab mir das Ganze etwas größer vorgestellt“, sagt sie.

Noch kein Stand offen

Alle bedauern, dass um dieses Uhrzeit – es ist 17 Uhr – noch keine Bude offen ist. Die Kinder haben trotzdem viel Spaß, genießen es, barfuß durch den Sand zu laufen. „Wie am Meer in Italien am Sandstrand!“, jubeln sie. Eben kommt eine Familie, die hat sogar ihre Brotzeit mitgebracht und besetzt gleich vier Liegestühle. Auch sie genießen das Strandleben.

Es gibt Verbesserungsvorschläge

Der Samstag begann recht trüb, aber gegen 17 Uhr spitzte die Sonne heraus und langsam erwachte das Strandleben. „Wo bleiben die Liegestühle?“, fragen die Besucher enttäuscht. Endlich um 18 Uhr laden die Liegestühle wieder zum Verweilen ein. Madlen (12) findet den Strand ganz schön. Ihr kleiner Bruder Marlon (4) baut gerade begeistert eine Sandburg.

Auch Paul (6), Milan (6) und Alena (2) versuchen sich an einer Sandburg. Zum Glück ist der Sand noch feucht vom gestrigen Unwetter.

Besucher sind begeistert

Ein Ehepaar genießt die Strandatmosphäre im Liegestuhl. „In Höchstadt lebt es sich echt super. Die Stadt bietet einfach viel“, schwärmen sie. An der Cocktailbar gibt es Florida Sun, Wild Berry Dreams, Drachenblut und mehr und die Bar sorgt auch für den musikalischen Hintergrund.

Nina und Tobias kommen mit ihrer Tochter Marlene (6) aus Aisch, die barfuß durch den Sand stapft. „Schön, dass was gemacht wird. Das ist eine gute Idee. Aber es müssten mehr Liegestühle da sein“, finden sie.

„Uns ist es egal, ob es woanders schöner ist. Es ist klasse, dass Höchstadt nun auch einen Strand anbietet!“ Der Stadtstrand in Höchstadt ist täglich bis zum 31. Juli 2022 geöffnet.