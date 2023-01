Am Samstag, 28. Januar, gastiert das Totale Bamberger Cabaret (TBC) in der Kulturfabrik in Höchstadt. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

TBC macht schon lange Kabarett . Als TBC zum ersten Mal eine Bühne betrat, gab es noch Wählscheibentelefone und vierstellige Postleitzahlen. Sieben Bundespräsidenten, drei Päpste und zwei fränkische Ministerpräsidenten später ist TBC immer noch da und hat inzwischen Generationen von Kabarettbesuchern begeistert. Deshalb präsentieren die drei „Silberrücken“ und „Silbenrücker“ Georg Koeniger, Florian Hoffmann und Michael A. Tomis mit ihrem Programm „Bevor wir’s vergessen“ ihre größten Sketche aus über 35 Jahren – mit schrägen Songs und peinlichen Kalauern. Sie versprechen in zwei Stunden den kompletten Wahnsinn aus mehr als 20 Programmen. Tickets gibt es für 24 Euro in der Kulturfabrik, im Zigarrenhaus Riegler, im Brauhaus Höchstadt und an jeder bekannten VVK-Stelle. red