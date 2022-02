Am Freitag, 4. Februar, öffnet die Ausstellung des Ateliers des Erlanger Künstlers Bernhard Rein im Walderlebniszentrum Tennenlohe , Weinstraße 100. Die Ausstellung kann bis 27. April besichtigt werden. Jeder Erlanger kennt sie, die Kunstwerke von Bernhard Rein (1939 – 2021), denn sie sind in Erlangen und Umgebung allgegenwärtig. Zu seinen steinernen Werken gehören die Skulpturen „Ringe“ (Werner-von-Siemens-Straße), der „Quellstein im Labyrinth“ am Bohlenplatz, der „Gnodn“ (Foto) in der Heuwaagpassage oder auch der „Stolperstein“ (Schornbaumstraße). Im September letzten Jahres verstarb der Bildhauer , der seine Wirkungsstätte in der Wöhrstraße hatte. Nun wird das Kreativzentrum von Bernhard Rein in Form einer Ausstellung am Walderlebniszentrum Tennenlohe für die kommenden drei Monate eine vorübergehende Heimat finden. Foto: Stefan Stirnweiß