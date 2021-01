Die Stadtbücherei Höchstadt bleibt bis vorerst Montag, 15. Februar, geschlossen.

Eingeschränkter Umfang

Allerdings ist der kontaktlose Abholservice "Click & Collect" wieder erlaubt. Dieser Service wird Anfang Februar wieder angeboten jedoch mit eingeschränktem Umfang, da die Mitarbeitenden noch in Kurzarbeit sind.

So funktioniert der Service

Und so funktioniert der Service : Im Onlinekatalog WebOPAC kann nach Buchtiteln gesucht werden und die Verfügbarkeit geprüft werden. Per E-Mail an buecherei2@fortuna-kulturfabrik.de können danach Buchwünsche durchgegeben werden. Dabei ist der Name und die Büchereiausweisnummer anzugeben.

Mitarbeitende der Stadtbücherei melden sich danach, damit ein Abholtermin vereinbart werden kann.

Fünf Bücher pro Ausweis

Pro Büchereiausweis sind höchstens fünf Bücher ausleihbar. Die Leihfrist beträgt jeweils vier Wochen. Abholtermine gibt es vorerst dienstags und donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr.

Die Bücher werden auf einem Tisch neben der Eingangstüre zum Mediencafé in einem Korb bereitgestellt.

FFP2-Maskenpflicht

Für die Abholung ist eine FFP2-Maske zu tragen und eine Tasche für den Transport mitzubringen.

Die Rückgabe der Bücher erfolgt über das Rückgabesystem im Hof der Fortuna Kulturfabrik . red