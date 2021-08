Clementina Culzoni, die als Argentinierin das Lebensgefühl des Tango in ihren Adern hat, singt den Tango. Am Sonntag, 15. August, tritt sie um 20 Uhr im Schlosshof Höchstadt an der Aisch auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Als „trauriger Gedanke, den man tanzen kann“, als „Therapie für die Seele“ wird der Tango beschrieben – und nirgendwo kann man dies mehr nachempfinden als in den Tangoliedern eines Carlos Gardel oder Astor Piazzola. In ihrem neuen Programm besingt Clementina Culzoni das Lebensgefühl des Tango Argentino auf ihre eigene einzigartige Weise. Dabei wird sie von Gerd Semle, mit dem sie schon seit über 20 Jahren gemeinsam auf der Bühne musiziert , auf dem Akkordeon und als besonderem Gast von Gervasio Ledesma (Argentinien) am Klavier begleitet. Ein Abend voller Leidenschaft und tiefer Emotionen erwartet die Zuhörer bei „Clementina Canta el Tango“ und auch die andere frivol-freche und satirische Seite des deutschen Tango kommt nicht zu kurz. Foto: PR