Die AfD-Direktkandidaten für die beiden Stimmkreise 507 Erlangen-Höchstadt und 508 Erlangen-Stadt wurden von den Mitgliedern gewählt. Der Höchstadter Stadtrat und Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Christian Beßler, wurde einstimmig zum Direktkandidaten in Erlangen-Höchstadt für die Landtagswahl

nominiert. Beßler war auch schon Direktkandidat bei der letzten Bundestagswahl.

„Die schwarz-orange Staatsregierung versagt im Moment der Krisen wie Asyl und Energie

eklatant und ist nicht gewillt, die Ampel-Regierung in Berlin in die notwendigen Schranken zu weisen. Unser Mittelstand und die sozial Schwachen gehen dabei zugrunde“, sagte der Unternehmer laut Pressemitteilung der Partei seiner Rede. Ebenfalls kein unbekanntes Gesicht ist die in Herzogenaurach ansässige Kreisrätin und Marketingmanagerin Beatrice Bieger, die zur Kandidatin für den Bezirkstag im Stimmkreis 507 gewählt wurde. Ihr liege besonders eine „bürgerliche und ideologiefreie“ Politik am Herzen.

Im Stimmkreis Erlangen-Stadt werden die Wähler es mit einem neuen Gesicht zu tun bekommen. Mit dem 44-jährigen Joachim Schadel tritt hier für den Landtag ein promovierter Wirtschaftsingenieur an. Er möchte seine langjährige Erfahrung in Forschung und Entwicklung im Landtag einbringen, um die für die bayerische Wirtschaft „so überlebenswichtigen und zukunftsfähigen Mobilitätskonzepte fern jeglicher Ideologie umzusetzen“, so Schadel.

Für den Bezirkstag tritt in Erlangen-Stadt der Herzogenauracher Stadt- und Kreisrat Roland Reichelsdorfer an. Er möchte ein wachsames Auge auf die Ausgaben des Bezirks haben, um die Bezirksumlage stabil zu halten.

Alle Kandidaten wurden in den Aufstellungsversammlungen einstimmig gewählt. Die Listenplätze der Direktkandidaten auf der Wahlkreisliste der AfD in Mittelfranken werden am 18. März gewählt. red