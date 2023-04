Der in der Region bekannte leidenschaftliche Imker Klaus Becker und seine Frau Christel blicken auf 50 glückliche und erfüllte Ehejahre zurück. „Wenn du zufrieden bist und immer Ziele hast, bleibst du auch gesund“, lautet die einfache Formel von Klaus Becker, der 1946 in Lanzingen (ehemaliger Landkreis Gelnhausen), einem heutigen Ortsteil der Spessartgemeinde Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis), geboren wurde.

Schon in seiner Kindheit und Jugendjahren faszinierten Klaus Becker die Natur und die Frage, wie Menschen und Tiere Informationen austauschen – diese Liebe ist geblieben. Auch wenn er sie nicht zum Beruf machte: Es zog ihn, auch wegen des elterlichen Betriebes, zur Technik. Nach seinem Schulbesuch und der Mittleren Reife 1965 begann er beim Formen- und Werkzeugbau Carl Schmitt in Gelnhausen eine Lehre als Dreher, die er 1967 mit dem Gesellenbrief abschloss. Im März 1969 begann Klaus Becker ein Studium bei der staatlichen Ingenieurschule für Maschinenwesen Bingen, das er 1972 als Diplom-Ingenieur (FH) abschloss. Als Konstruktionsingenieur für NC-Drehmaschinen fand er bei der Firma Gebrüder Boehringer in Göppingen vom Herbst 1972 bis Ende März 1975 eine neue Herausforderung.

In Bingen lernte er damals bei der Kirchweih die sieben Jahre jüngere Christel Kohlenberger kennen und lieben, führte sie am 28. April 1973 zum Traualtar in Breitenbronn, und es gab standesgemäß eine große Hochzeit.

Die gelernte Hauswirtschafterin Christel brachte im Februar 1976 die Tochter Heike zur Welt. Klaus Becker ging zurück in den elterlichen Betrieb und beschäftigte sich bis zum Sommer 1976 mit der Umgestaltung von Sicherheitsventilen für Niederdruckdampferzeuger. Bei der Firma Ina-Schaeffler in Herzogenaurach gab es für ihn eine neue Herausforderung.

Weihnachten kamen die Zwillinge Ute und Kerstin zur Welt, und die Familie zog ins eigene Haus am Mater-Rosalie-Weg. Klaus Becker blieb dem Herzogenauracher Unternehmen bis zum Rentenalter als Anwendungsingenieur für unterschiedliche Branchen wie Hydraulik, Schienenverkehrstechnik, Landwirtschaft und Nahrungs- und Genussmitteltechnik treu und betreute Kunden im Inland ebenso wie in der Schweiz, Schweden, Italien, Frankreich, USA, Brasilien, China, Japan und Russland.

Im Juni 2009 wechselte Klaus Becker in die Altersteilzeit, aber nicht in den Ruhestand. Jetzt konnte er seine Leidenschaft, die Bienen und das Imkern , richtig ausleben. Er wurde 1982 Vorsitzender des Herzogenauracher Imkervereins , den er bis Anfang dieses Jahres führte, war 1984 Gründungsmitglied des Kreisverbandes, den er dann von 1984 bis heuer als Vorsitzender führte.

Freude über sechs Enkel

Inzwischen freut sich das Paar über sechs Enkel. Das goldene Ehejubiläum wird mit Kindern, Enkelkindern und Geschwistern noch groß nachgefeiert werden, erzählt Christel Becker.

Zu dem Jubiläum kam auch Dritter Bürgermeister Michael Dassler in den Mater-Rosalie-Weg und überbrachte die Glückwünsche und Grüße des Bürgermeisters und der Stadt Herzogenaurach .