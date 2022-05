Cherubim, das kirchliche Kabarett , kommt auf seiner Abschiedstour auch nach Höchstadt. Auf Einladung der Kolpingfamilie Höchstadt präsentiert die Gruppe am Samstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr in der Kulturfabrik ihr neues Programm „Jetzt reicht’s!“. Die Engel machen ihrem Ärger über das Bodenpersonal Luft. Egal, ob Klimawandel, Ökumene, Missbrauch oder Frauen in der Kirche und wie die Gläubigen oder die Amtskirche damit umgehen, es gibt genug Grund zur Kritik. Und die gibt es mit Schärfe und Humor gewürzt. Nach 35 Jahren machen die „Engel“ mit diesem Programm den Abflug von der Bühne. Karten sind bei der Fortuna-Kulturfabrik bis Freitag um 12 Uhr erhältlich sowie an der Abendkasse. Bestellungen per E-Mail an elisabeth@dresel.de, Tel. 09193/3381. Foto: Cherubim