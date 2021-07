Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes in Herzogenaurach ist am Mittwoch, 7. Juli, aus innerbetrieblichen Gründen nicht erreichbar. In Notlagen können Ratsuchende sich unter Rufnummer 0800/1110111 an die Telefonseelsorge Erlangen oder an den Ambulanten Krisendienst für Mittelfranken wenden, der unter 0911/4248550 oder 0800/6553000 zu erreichen ist. red