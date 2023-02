Auf 50 Jahre soziale Arbeit kann der Caritasverband der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt in diesem Jahr zurückblicken. 27 Jahre dieser Caritas-Geschichte prägte Markus Beck an entscheidenden Positionen des Verbandes mit. Zum 1. Februar trat er in den Ruhestand.

Markus Beck kam nach seinem Ausscheiden als Offizier der Bundeswehr , wo er verschiedene kaufmännische Zusatzausbildungen und studienergänzende Fähigkeiten erwarb, zum Caritasverband Erlangen. Dort zeichnete er sich zunächst als Leiter der Personalabteilung verantwortlich für über 300 Mitarbeiter.

2013 folgte Beck als Geschäftsführer und geschäftsführender Vorstand seinem Vorgänger Johann Brandt. Während der letzten zehn Jahre kümmerte sich Markus Beck um eine solide Stabilität der 18 Einrichtungen, die die Caritas Erlangen mit dem Verband als Verein und der Caritas Regio gGmbH trägt. Die Generalsanierung des Roncalli-Stiftes in Erlangen wie auch die Neueröffnungen vieler Angebote der Caritas standen neben dem Alltagsgeschäft auf der Agenda von Markus Beck.

Als geschätzter Fachmann vertrat Beck den Caritasverband in der arbeitsrechtlichen Kommission auf Bundesebene. Auch den verbandsinternen Entwicklungsprozess der Caritas auf Diözesanebene begleitete Markus Beck mit seinem Fachwissen.

Die Corona-Krise stellte in den letzten Jahren auch die Einrichtungen der Caritas in Pflege und Beratung vor große Herausforderungen.

Zudem beschritt der Caritasverband Erlangen seit 2019 ein zusätzliches Betätigungsfeld in der Trägerübernahme für eine Kindertagesstätte in Höchstadt. Hier wird in Kürze auf Initiative von Markus Beck auch eine Tagespflegestation eröffnet.

An seinem letzten Diensttag verabschiedeten Vorstand, Aufsichtsrat und Diözesanleitung Markus Beck mit einer Würdigung seiner Verdienste um die regionale Caritasarbeit.

In seiner Laudatio verglich der Vorsitzende des Caritasverbandes , Höchstadts Stadtpfarrer Kilian Kemmer , das Wirken von Markus Beck mit einem Leitmotto des italienischen Sozialpriesters Don Bosco: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.

Nachfolger ist Peter Reil

Mitarbeiter der verschiedenen Einrichtungen und des Verwaltungszentrums hatten bereits im Vorfeld eigene Verabschiedungen für ihren langjährigen Chef veranstaltet. Nachfolger von Markus Beck ist Peter Reil, der bereits 17 Jahre das caritaseigene Roncalli-Seniorenwohnstift leitet. red