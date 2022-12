Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ist es bereits aufgefallen: das blaue Car Bike Port vor dem Café am Marktplatz . „Die auffällige blaue Auto-Silhoutte gegenüber dem Marktplatze verdeutlicht, dass auf einem Autoparkplatz zehn Fahrräder Platz finden und soll den ein oder anderen Bürger animieren, öfter von vier auf zwei Räder umzusteigen“, erklärt Adelsdorfs Radwegebeauftragter Gert de Groot. „Das Car Bike Port ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung“, sagt Karsten Fischkal. Die Gemeinde hat im Laufe des Jahres ein Alltagsradverkehrskonzept durch die Firma topplan erstellen lassen und bereits einige Handlungsempfehlungen daraus umgesetzt. Auch moderne Radabstellanlagen waren Inhalt des Konzeptes, weshalb das angeschaffte Car Bike Port von der Regierung auch mit 2790 Euro gefördert wird. „Als fahrradfreundliche Kommune und Mitglied der AGFK sind wir bestrebt, das Fahrradfahren in Adelsdorf attraktiver zu machen und dadurch das Klima zu verbessern“, so Fischkal weiter. Durch die anstehende kleine Marktplatzumgestaltung werden für Autos vier zusätzliche Parkplätze in diesem Bereich geschaffen, so dass durch die Radabstellanlage kein Parkplatzverlust einhergeht, heißt es in einer Pressemitteilung. red