Am Aschermittwoch ließen sich in den Pfarrkirchen des katholischen Seelsorgebereichs Aurach-Seebachgrund die Gläubigen als Zeichen der Buße nach der Fastnacht ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen. Den Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche von Herzogenaurach zelebrierte Stadtpfarrer Helmut Hetzel.

Mit Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern, bei der die fünf Fastensonntage und der Palmsonntag von der Zählung ausgenommen sind.

Am Vormittag waren die Gläubigen zu einer Messfeier in die Stadtpfarrkirche gekommen. Die Asche wird aus den Palmzweigen des vergangenen Jahres gewonnen, die üblicherweise von den Mesnern am Faschingsdienstag verbrannt werden.

Nach dem Erkalten des Ofens muss die Asche nur noch gesiebt werden, um dann am darauffolgenden Tag zum „Äschern“, wie die Herzogenauracher zu sagen pflegen, Verwendung finden zu können. Die so vorbereitete Asche wurde im Gottesdienst in St. Maria Magdalena gesegnet, bevor Stadtpfarrer Hetzel den Gläubigen Asche auf das Haupt rieseln ließen oder auf persönlichen Wunsch das Aschenkreuz auf die Stirn zeichnete.

Mit den Worten „Kehr um und vertrau darauf – du bist Kind Gottes“, hatten er sie an die Zeit der Buße und Umkehr erinnert. Auch im Lesungstext wurde zur Umkehr aufgefordert. Hetzel rief die Gläubigen dazu auf, ihr Leben von Gott neu ausrichten zu lassen. Er thematisierte den Krieg in der Ukraine: „Wir beten um die Umkehr für die betroffenen Menschen, dass sie den Weg zum wahren Frieden finden!“ Die Predigt hatte die Bedeutsamkeitsfalle zum Inhalt. maw