Wegen der Kirchweih in Neunhof fahren die Busse bis zum Dienstagnachmittag, 13. September, anders: Die Buslinie 31 (Herrnhütte – Großgründlach Nord) fährt nicht zur Haltestelle Neunhof . Die Busse folgen den Straßen An der Wind und Binzenweg. Am östlichen Ende des Binzenwegs ist am Fahrbahnrand die Ersatzhaltestelle Neunhof eingerichtet. Die Kurzfahrten, die in Neunhof enden, fahren bis zur Ersatzhaltestelle.

Während des Kirchweihbaumaufstellens und des Festzugs am Samstag, 10. September, von 15 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 11. September, von 12.15 bis 17.15 Uhr ist die Ortsdurchfahrt in Neunhof gesperrt. Dann verkehrt die Linie 31 nur bis Kraftshof. Die Busse fahren bis zum Halt Am Kressenstein und zurück. Dabei entfällt der stadteinwärtige Halt Kraftshof. Die Haltestelle Kraftshof Süd ist als Ersatzhaltestelle in der Straße Am Kressenstein eingerichtet. Auch zum „Betzentanz“ am Montag, 12. September, von 14 bis 17 Uhr können Busse Neunhof nicht passieren. Die Linie 31 fährt zwischen den Haltestellen Kraftshof und Boxdorf in beide Richtungen eine Umleitung über Am Kressenstein und Am Knappsteig. red