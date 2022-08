Am Montagabend hat in Niederlindach der absolute Kerwahöhepunkt stattgefunden: das „Maienrausdanzn“. Neun Paare hatten sich zu diesem Zweck in dem rund 500 Einwohner zählenden Dorf zusammengefunden. Die Kirchweihburschen tragen bei dieser Gelegenheit eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, die Mädchen einen schwarzen Rock mit weißer Bluse. Vom Festplatz ausgehend, holten die Burschen ihre Mädchen mit Musikbegleitung ab. Erst dort erhielten sie von ihrer jeweiligen Herzdame die bestickte und mit Blumen geschmückte Schürze umgebunden.

Außerdem hatten sie den Tanzmaien, einen Birkenbuschen mit bunten Bändern „geputzt“. Jede Tanzpartnerin erhielt einen Strauß und loste die Reihenfolge aus, in der sie mit ihrem Partner den Baum umschreiten sollte. Begleitet wurde das Raustanzen von einem richtigen Betzen der Rasse Coburger Fuchs von Gerd Egelseer aus Zweifelsheim.

Die Paare begaben sich in der bestimmten Reihenfolge zum Festgelände, wo dann zu den Klängen der Musik der Baum umrundet wurde. Dabei gaben die Kirchweihburschen, die in der Rechten ihren Bierkrug trugen, selbstgedichtete, aktualisierte und alte Kirchweihlieder zum Besten.

Ein traditionelles Kerwalied

Ein Problem stellt seit allen Zeiten die finanzielle Ausstattung der Kirchweihburschen dar. Ein Lied lautete daher: „Wenn’s fränkisch’ Bier rengd und Bradwürschd schneid, dann dank i meim Herrgott, dass ewig so bleibd!“ Dass der Durst ein weiteres schwerwiegendes „Problem“ darstellt, konnte einem anderen Beitrag entnommen werden: „Guder Mond, o guder Mond, o denk an meine Plage, du bisd im Joa bloß zwölf mal voll und ich fasd alle Tage.“ Auch aktuelle Ereignisse wurden einbezogen, so etwa das Baumfällen zur Kerwa.

Als der Wecker unter der Decke klingelte, hielt gerade Marc Reif mit seiner Partnerin Lisa Dengler den Tanzmaien in der Hand. Gemeinsam tanzten sie zu den Klängen der Kapelle eine Runde. Im Anschluss konnten sich die Kirchweihburschen mit ihren Tanzpartnerinnen von den Anstrengungen etwas erholen.