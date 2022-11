Die Strick- und Häkelnadeln klappern in ganz Deutschland und sogar in Österreich: Zahlreiche Frauen sind dem Aufruf aus dem oberfränkischen Kronach gefolgt und fertigen farbenfrohe Stricksocken sowie Schutzengel für junge Krebspatienten an. „Mich erreichen regelmäßig Päckchen voller Strickwaren aus dem ganzen Bundesgebiet“, sagte Andrea Marr, Mitglied der Kronacher „Strickliesln“, „ich freue mich riesig, dass meine Idee von den ,bunterkunten Onkosöckla’ so weite Kreise gezogen hat.“ 140 dieser herzerwärmenden Handarbeiten übergab die Initiatorin der Aktion nun an die Kinderonkologie in der Kinder- und Jugendklinik des Uniklinikums Erlangen .

Jedes Sockenpaar ist einzigartig und mit einem kleinen Anhänger versehen, auf dem neben der Größe und dem Material oft auch handschriftliche gute Wünsche für die jungen Krebspatientinnen und -patienten zu finden sind. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Ursula Maier nahm Professor Markus Metzler, Leiter der Kinderonkologie , 90 Paar Stricksocken und 50 gehäkelte Schutzengel entgegen. „Was für eine wunderbare Idee! Die wärmen nicht nur die Füße, sondern vor allem das Herz“, bedankte er sich.

Die 35 Kronacher „Strickliesln“ treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Handarbeiten und Ratschen. Schon lange stricken sie nicht mehr nur für sich selbst, sondern vor allem für den guten Zweck. Die Idee für die „Bunterkunten Onkosöckla“ hatte Andrea Marr Anfang dieses Jahres. „Leider weiß ich aus eigener Erfahrung, wie verloren man sich fühlt, wenn man solch eine schlimme Diagnose erhält. Wie mag es da erst an Krebs erkrankten Kindern und deren Eltern gehen?“, schilderte sie die ersten Gedankengänge zu ihrem ganz persönlichen Herzensprojekt. „Und weil kunterbunt jeder kann, machen wir es ,bunterkunt’“, erklärt sie die ungewöhnliche Schreibweise. red