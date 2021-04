Herzogenaurach — Am Ostermontag war es vorbei mit dem freundlichen Frühlingswetter und trotzdem waren am frühen Morgen schon viele Kinder und Eltern in der Innenstadt unterwegs, obwohl die Temperaturen nicht gerade zu einem Osterspaziergang einluden. Denn Tief Ulli schickte am Ostermontag kühle einstellige Temperaturen und Kinder sowie Erwachsene mit Schal und Mütze interessierten sich insbesondere für die Pflanzkübel entlang der Hauptstraße, auf dem Kirchenplatz sowie für die Blumenrabatten und Pflanzungen an der Aurach- Promenade. Und das hatte seinen Grund. Die Förder- und Werbegemeinschaft hatte zur Ostereiersuche eingeladen.

Der " Osterhase ", war in der Nacht zum Montag und am frühen Morgen fleißig unterwegs, versteckte insgesamt 200 bunte Ostereier mit Gutscheinen. Als Hauptgewinn lockte ein Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro. Dazu eingeladen waren alle Kinder .

Die FöWe wies wegen der Pandemie auf die Kontaktbeschränkungen hin und bat, nur ein Osterei mitzunehmen, um auch anderen Kinder die Chance zu geben, eines der Ostereier zu finden.