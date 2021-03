Der Bund Naturschutz Höchstadt an der Aisch gibt bekannt, dass der Stammtisch am Dienstag, 6. April, um 19.30 Uhr auch dieses Mal wieder virtuell im Rahmen einer Telefonkonferenz stattfinden wird. Eine Anmeldung ist per E-Mail an reuss-hoechstadt@t-online.de möglich. Der Bund Naturschutz Höchstadt hofft, sich zum Stammtisch bald wieder wie vor Covid treffen zu können. red