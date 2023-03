Im Dezember haben sich die Herzogenauracher Mitarbeiter der Firma Yaskawa nicht nur vom Jahr verabschiedet, sondern nach über 20 erfolgreichen Jahren auch vom bisherigen Standort in der Ohmstraße in Herzogenaurach . Im neuen Bürogebäude in Nürnberg dürfen sich die Beschäftigten über modern ausgestattete Räumlichkeiten freuen. Wohin also mit der noch vorhandenen Einrichtung? Diese wurde im Rahmen des Umzugs gegen Geldspenden an die Belegschaft abgegeben. Das Ziel: mit den Einnahmen eine soziale Einrichtung aus der Region bei ihrer Arbeit unterstützen.

Der Plan ist aufgegangen: Günter Ferstl (Standortleiter Yaskawa) und Friederike Riester (Marketing Yaskawa) überreichten einen Scheck in Höhe von 2500 Euro an die Lebenshilfe in Herzogenaurach . „Nachdem unsere Firma so viele Jahre in Herzogenaurach beheimatet war, ist es uns ein besonderes Anliegen, dass der Erlös aus unserer Aktion in der Region bleibt – und jetzt sogar in der direkten Nachbarschaft“, sagte Ferstl.

Josef Hennemann, der geschäftsführende Vorstand der Lebenshilfe, freut sich über die Unterstützung: „Es ist immer eine tolle Sache, wenn sich Firmen aus der Region sozial engagieren und einbringen möchten. Mit der Spende können wir Erwachsene und Kinder in unserem Landkreis weiter fördern und begleiten.“ Lisa Winkelmann