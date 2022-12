Die Entwicklung der Gemeinde Wachenroth sei sehr positiv, so lautet das Fazit von Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU/Bürgerblock) vor circa 70 Besuchern in der Bürgerversammlung in der Ebrachtalhalle.

In seinem Bericht blickte Gleitsmann auf die Neugestaltung der Ortsmitte und somit auf eine der größten Investitionen der letzten Jahre zurück. Insgesamt sind dafür etwa 2,2 Millionen Euro ausgegeben worden, wovon die Gemeinde etwa 900.000 Euro selbst beitragen musste, der Rest seien Fördergelder gewesen.

Kirchstraße wird ausgebaut

Die Vorhaben im Rahmen der Dorferneuerung werden in den nächsten Jahren fortgesetzt. Dazu zählen die weitere Erneuerung der Gehwege an der Hauptstraße und der Ausbau der Kirchstraße. Als weitere Bauvorhaben nannte Gleitsmann den Bau von Regenrückhaltebecken zum Schutz vor Starkregenereignissen, die Erweiterung der Kita „Villa Kunterbunt“ mit einem Anbau und die Erschließung des Baugebiets Angerleite in Weingartsgreuth.

Auch das geplante Gemeinschaftshaus im Ortsteil Warmersdorf behalte man im Blick. Außerdem will die Gemeinde den flächendeckenden Ausbau der Glasfaserversorgung vorantreiben und bis März 2023 die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen umstellen.

Finanziert werden soll dies alles mit einem um knapp 500.000 Euro gesunkenen Etat von 6,5 Millionen. Dabei kann sich die Gemeinde traditionell auf solide Einnahmen aus der Gewerbesteuer verlassen. Doch mittlerweile ist die Einkommenssteuer der einzelnen Bürger der größte Einnahmeposten – nicht zuletzt ein Beleg für den Einwohnerzuwachs der letzten Jahre.

Erfreut zeigte sich Bürgermeister Gleitsmann über die Schuldenentwicklung der Gemeinde. 2021 konnten diese um gut 400.000 Euro auf 1,55 Millionen abgetragen werden, und die Tendenz für 2022 sei ebenfalls sehr erfreulich. Besonders vor dem Hintergrund der getätigten Ausgaben bei der Dorferneuerung und den Auswirkungen der Corona-Krise sei dies ein Erfolg.

Von den Bürgern gab es im Anschluss an den Bericht des Bürgermeisters noch einige Nachfragen. Dabei ging es unter anderem um die Pläne der Gemeinde für eine Notfallversorgung bei einem größeren Stromausfall. Gleitsmann verwies hier auf die von der Gemeinde angeschafften Dieselaggregate. Auch die Wasserversorgung sei im Notfall gesichert.

Ein weiteres Thema war die aktuelle Belastung der Gemeinde durch die Bauarbeiten an der A 3. Auf Nachfrage betonte Bauamtsleiter Thomas Schuberth, dass die Gemeinde mit den zuständigen Gremien sehr gut zusammenarbeite und vertraglich genau festgelegt sei, dass entstandene Schäden wieder behoben werden müssen. „Leider wird uns die Baustelle noch etwas länger begleiten“, sagte Schuberth.