„Boppin’B“, Deutschlands erfolgreichste Rock’n’Roller , melden sich krachend mit dem Album „We Don´t Care“ zurück und sind live am Freitag, 1. April, um 20 Uhr im Kur- & Kongress-Center Bad Windsheim zu erleben. Typisch für den „Boppin’B“-Sound ist der treibende Schlagbass-Rhythmus, die Saxophon- und Gitarrenmelodien mit Blues- und Country-Anleihen. Auch auf Album Nummer 14 ist Begeisterung und Spielfreude wie eh und je spürbar. Zusätzliche Frische bringt Frontmann Michi Bock mit, der erstmals seit seinem Einstieg 2018 auf einem kompletten Langspieler der Band zu hören ist: Egal, ob bei schnelleren Nummern wie „Jump’n’Stomp“ oder Herzschmerz-Momenten wie „The Earth Stood Still “ – er drückt den Songs seine ganz eigene gesangliche Note auf und fügt sich harmonisch in den „Boppin’B“-Sound ein. Weitere Infos unter www.boppinb.de. Karten gibt es im Vorverkauf u.a. über Buchhandlung Dorn, Kegetstraße 2, Bad Windsheim , Tel. 09841/ 66266, oder www.printyourticket.de, www.eventim.de, www.reservix.de Foto: Dirk Behlau