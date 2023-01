Die Silvesternacht war für die Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt zwar ereignisreich, verlief jedoch weitestgehend ruhig und ohne größere Probleme. Die Erlanger Innenstadt war aufgrund der milden Temperaturen sehr gut besucht, es herrschte jedoch eine friedliche und ausgelassene Stimmung. Das berichtet die PI Erlangen-Stadt in ihrem Pressebericht vom Neujahrstag.

Unrat entzündete sich

In der Gabelsberger Straße entzündete sich, gegebenenfalls durch Pyrotechnik, Unrat unter einem Balkon. Durch den Brand kam es zu einem Gebäudeschaden an der Fassade und im Keller des Anwesens. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zwölf Polizeieinsätze

Insgesamt kam es zu zwölf Polizeieinsätzen wegen diverser Kleinbrände, vor allem in Mülleimern oder bei abgelagerten Abfällen. Hierbei kam es jeweils zu kleineren Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

In der Erlanger Südstadt konnte durch Nachbarn beobachtet werden, wie ein Mülleimer von zwei Jugendlichen angezündet wurde. Diese wurden vor Ort von einer Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt angetroffen und ihren Eltern übergeben. Beide Jugendliche erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Wesentlich größere Folgen hätte allerdings ein Vorfall gehabt, bei dem die Übeltäter sich unerkannt entfernen konnten. Sie hatten nämlich Böller in eine feiernde Menschenmenge vor dem E-Werk in der Erlanger Innenstadt geworfen. Durch diese Böllerwürfe wurden mehrere Personen leicht verletzt und ihre Kleidung erlitt leichten Sachschaden.

Täter waren schon geflohen

Bis zum Eintreffen der Streifen, waren die Täter jedoch bereits geflohen. Eine Fahndung nach diesen verlief leider ergebnislos, heißt es im Pressebericht abschließend. pol