Auch in Corona-Zeiten hat der Heimatverein Weisendorf wie jedes Jahr sein Jahrbuch herausgebracht und gibt es an die Vereinsmitglieder ab. Das Werk mit 178 Seiten beleuchtet unterschiedliche Facetten von Weisendorf und der Umgebung. Einen wichtigen Aspekt stellt für viele Autoren in ihren Beiträgen das Kriegsende im Jahr 1945 und die unmittelbare Nachkriegszeit dar.

Petra Embacher gibt mit ihrem Beitrag „Erinnern reicht nicht!“ den Dialog zweier Nachkriegsgeborener wieder. Ruth Lenz-Tichai beschäftigt sich in ihren Mai-Gedanken mit der Zeit vor 75 Jahren.

Report aus der Gefangenschaft

Gotthard Lohmaier beleuchtet die Situation in Herzogenaurach nach dem Kriegsende sowie in einem weiteren Aufsatz „Als in Herzogenaurach das Fleck-Fieber grassierte“ das Café Fleckinger in der Straße Zum Flughafen in den 1950er und 1960er Jahren. Enthalten ist in dem Band auch von Erich Pradel der zweite Teil seines Gefangenschaftsreports.

Lothar Riks steuert Beiträge zur Entnazifizierung in Bayern, zur Entmilitarisierung des Sports und zu einem Milchkontrolleur im Seebachgrund bei.

Heimatvereinsvorsitzender Günter Rath erinnert in Nachrufen an Herbert Maier und Max Schreiner, außerdem gemeinsam mit Manfred Welker an die Schule in Buch.

Kreisheimatpfleger Welker reflektiert in seinem Beitrag „ Weisendorf im Jahr 1945“ das Kriegsende und die Nachkriegszeit. Ein weiterer Aufsatz ist Hauptlehrer Michael Stadter in Hammerbach und dem Jagdwesen seiner Zeit gewidmet.

Abgerundet wird der Band durch die Vereinsnachrichten und den Überblick über das Vereinsjahr. Zustande gekommen ist ein Werk mit 178 Seiten Umfang, ermöglicht durch die Beträge der Autoren, den Einsatz der Schriftleitung und zahlreiche Sponsoren. maw