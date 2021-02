Zu drei Unfällen ist es in der Nacht zum Montag im Bereich der Verkehrspolizei Erlangen aufgrund der Schneefälle gekommen. Die Unfallverursacher kamen alle ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab, da sie ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen anpassten, heißt es im Pressebericht der Polizei .

Um 23.10 Uhr prallte ein 27-Jähriger mit seinem 5er BMW auf der A 3 kurz vor der Rastanlage Aurach-Süd in die Mittelschutzplanke. Sein Fahrzeug war zudem nur mit Sommerreifen ausgestattet.

Ebenfalls auf der A 3, zwischen den Anschlussstellen Erlangen-Tennenlohe und Nürnberg-Nord, kam ein 25-Jähriger um 1.10 Uhr von der Fahrbahn ab. Er geriet beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und prallte mit seinem Kleintransporter in die Außenschutzplanke.

Bereits gegen 22 Uhr war ein 35-jähriger Fürther mit seinem Audi Q7 auf der A 73 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz nach der Ausfahrt Fürth-Poppenreuth in die Mittelschutzplanke geprallt. Er und sein Beifahrer konnten keinen triftigen Grund nennen, warum sie noch unterwegs waren. Neben dem Bußgeld nach der Straßenverkehrsordnung für den Fahrer kommt noch der Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz für beide hinzu.

Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 12 000 Euro.

Unfall schon in Hessen

Bereits im Bereich der Kasseler Berge war ein 40-Jähriger mit seinem 7er BMW auf der A 7 in die Außenschutzplanke gekracht. Er war allerdings einfach weitergefahren und wurde wegen der sichtbaren Schäden an seinem Auto gegen 21 Uhr am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen kontrolliert. Er habe nicht gewusst, dass man sich nicht einfach von der Unfallstelle entfernen darf. pol