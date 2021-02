Eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt befuhr am frühen Dienstagabend mit ihrem weißen Kleinwagen die Hauptstraße in Adelsdorf . Dort kam ihr ein weißer Kleintransporter teilweise auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Nachdem die Frau ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu verhindern, touchierte sie jedoch ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto . Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Der Fahrzeugführer des weißen Kleintransporters fuhr dabei weiter, ohne anzuhalten. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.