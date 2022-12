Am Dienstag machten sich die Hilfsorganisationen der Stadt Erlangen auf den Weg zum Uniklinikum Erlangen , um dort Patientinnen und Patienten, Beschäftigten sowie anderen Zuschauerinnen und Zuschauern eine etwas andere Weihnachtsfreude zu machen: Blau leuchtend, blinkend und mit Weihnachtsliedern im Gepäck fuhren die Einsatzfahrzeuge entlang ihrer Route von der Kinder- und Jugendklinik über das chirurgische Bettenhaus bis zur Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen und machten dort jeweils längere Stopps. Mit dabei: Weihnachtsmann Prof . Dr. Stephan Eitner, der – wenn er nicht als Santa Claus fungiert – Leitender Oberarzt in der Zahnklinik 2/Zahnärztliche Prothetik des Uniklinikums Erlangen ist.

Zu Beginn fand Prof . Dr. Markus Metzler, stellvertretender Direktor der Kinderklinik des Uniklinikums Erlangen , im Beisein von Erlangens Zweitem Bürgermeister Jörg Volleth lobende Worte für das Event und seine vielen Unterstützerinnen und Unterstützer, heißt es in der Pressemitteilung des Uniklinikums weiter.

Weil vieles ausgefallen ist

„In den letzten Jahren sind pandemiebedingt viele Aktionen ausgefallen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir an der Tradition der Blaulichtaktion festhalten konnten. Das Blaulicht zu sehen, ist für Kinder ein Riesenevent. Ich persönlich finde es schön, dass man so mal sieht, wer alles unterwegs ist, um Menschen in Notfällen zu helfen“, erklärte Prof . Metzler.

Im weihnachtlichen Einsatz waren insgesamt 14 Fahrzeuge und über 50 Personen von der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen-Stadt, vom Arbeiter-Samariter-Bund und vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Erlangen-Höchstadt, von Polizei , Wasserwacht sowie Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft Erlangen und Dechsendorf, vom Technischen Hilfswerk und von der Bergwacht Erlangen . Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge erhellte die Straßen, während aus den Lautsprechern Weihnachtslieder erklangen, was bei Klein und Groß für Freude und Staunen sorgte. Ein Highlight: der Weihnachtsmann auf der Feuerwehrdrehleiter, der hoch oben winkend alle auf das kommende Weihnachtsfest einstimmte.

Im ersten Pandemiewinter 2020 fand die Blaulichtaktion erstmals statt. Martina Madl, leitende Psychologin des Psychoonkologischen Dienstes des Uniklinikums Erlangen , schlug damals vor, den alljährlichen Weihnachtsmannbesuch nach draußen zu verlagern. Weil die Aktion so gut ankam, fand sie dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. Organisiert wurde sie diesmal von Simeon Ulm, Mitglied des BRK Erlangen-Höchstadt, für den die Aktion eine Herzensangelegenheit ist. red