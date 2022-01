Der heilige Blasius zählt zu den 14 Nothelfern. Sein Gedenktag ist der 3. Februar. Traditionell wird um diesen Termin der Blasiussegen gespendet, der vor Halskrankheiten und allem Bösen bewahren soll. Auch in den Kirchen der Pfarrei Adelsdorf hat man die Möglichkeit, den Segen zu empfangen: am 3. Februar nach der Messe um 18.30 Uhr in Weppersdorf, am 4. Februar nach der Messe um 18 Uhr in Aisch und nach den Wochenendgottesdiensten am 5. und 6. Februar. Am 5. und 6. Februar sind alle Kinder zum zweiten Erklärgottesdienst eingeladen. Wie immer wird Pfarrer Ringer Hintergründe erklären und anschließend verborgene Orte in der Kirche zeigen. red