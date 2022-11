Mit Vorlage des Schlussberichtes und nach dessen Behandlung im Herzogenauracher Stadtrat wurde ein Abschnitt einer verkehrspolitischen „Jahrhundertentscheidung“ bezüglich einer Schienenverbindung von Herzogenaurach und Erlangen abgeschlossen. Dies ist Anlass für die Bürgerinitiative Pro-Aurachtalbahn zu einem offenen Brief zum Thema. Darin bedanken sich die Schreiber bei den Studienerstellern für die stattgefundene offene Diskussion.

Ulrich Bogen, Manfred Horn und Klaus Wößner stellen als Vertreter der BI Pro Aurachtalbahn fest: „Wir anerkennen insbesondere das Bemühen, zu einer einvernehmlichen Gesamtwertung zu kommen. Dazu haben wir – mit Verstärkung einiger Fachexperten – in zahlreichen Gesprächen und schriftlichen Stellungnahmen zu allen Phasen der Studienerstellung unseren Beitrag geleistet.“

Bei Betrachtung der finalen Wertungen müsse man aber leider feststellen, „dass unsere Recherchen zu anderen Ergebnissen führen als das, was jetzt im Stadtrat beschlossen wurde“. Verwiesen wird auf die Webseite der BI, wo das im Detail dokumentiert werde. Man sei zu dem Schluss gekommen, „dass die Aurachtalbahn mit vergleichsweise geringem Aufwand und in kurzer Zeit realisierbar ist“. Und weiter: „Sie ist hochattraktiv und würde bestens in den aktuellen Kontext der verkehrspolitischen Wende passen.“

Kein Nachkarten

Die Vertreter der BI gestatten sich die Feststellung, dass ihre Argumente keineswegs als „Nachkarten“ gewertet werden könnten. Man wiederhole lediglich Aspekte und Fragen, „die wir in aller Form studienbegleitend bereits gestellt haben – und zu denen es keine Antworten gegeben hat“. red