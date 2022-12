Der mittelfränkische Bezirkstag hat den Haushalt für das kommende Jahr einstimmig beschlossen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, steigt das Gesamtvolumen auf 1,1 Milliarden Euro und erreicht damit einen neuen Rekordwert.

Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf knapp über eine Milliarde Euro . Größter Ausgabeposten sind hier die Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung in Höhe von knapp 600 Millionen Euro . Der Vermögenshaushalt, über den die Baumaßnahmen abgewickelt werden, ist mit 31,3 Millionen Euro veranschlagt.Einstimmig beschloss der Bezirkstag einen fraktionsübergreifenden Antrag zur Weiterentwicklung und zum Neubau des Soziotherapeutischen Wohnheims am Bezirksklinikum Ansbach . Für einen barrierefreien Ausbau des Fränkischen Seenlandes stehen Bezirksmittel in Höhe von 300.000 Euro − 100.000 Euro mehr als ursprünglich geplant − zur Verfügung. Insgesamt beschloss der Bezirkstag Baumaßnahmen in einer Höhe von 22,1 Millionen Euro . Um gegen Antisemitismus zu kämpfen, wurden 15.000 Euro für die Reaktivierung von „Netzwerk jüdisches Franken“ beschlossen. Zudem wird es einen Verlustausgleich von 3,8 Millionen Euro für die Bezirkskliniken Mittelfranken geben. red