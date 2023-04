Nach fünfeinhalb Jahren auf der ersten Pfarrstelle der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hemhofen hat sich Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild am Sonntag in einem bewegenden Gottesdienst verabschiedet.

Begleitet von den Klängen des Posaunenchores und der Orgel waren viele Mitglieder der Kirchengemeinde und Ehrengäste gekommen, um die Arbeit und das Wirken der engagierten und beliebten Pfarrerin zu würdigen und um persönlich Lebewohl zu sagen. Die offizielle Entpflichtung wurde vom stellvertretenden Dekan Oliver Schürrle vorgenommen. Grußworte sprachen die Präsidentin der Landessynode, Annekathrin Preidel, die Landtagsabgeordnete Alexandra Hirsemann, der stellvertretende Landrat Manfred Bachmayer, Lugwig Nagel für die drei Bürgermeister von Röttenbach, Heroldsbach und Hemhofen . Außerdem kamen die Seniorin des Pfarrkapitels Erlangen, Pfarrerin Christiane Börstinghaus sowie für die Kirchengemeinde Hemhofen Pfarrerin Laura Stöhler und Vertrauensfrau Martina Zunker zu Wort.

Die scheidende Pfarrerin erinnerte sich dankbar besonders an die Neugierde der Kinder bei den ersten Familiengottesdiensten und an die freundlichen Worte an der Kirchentür: „Gut, dass Sie da sind!“ Sie lud alle zu ihrer Einführung am 7. Mai in Oberammergau ein. Dort erwartet die gebürtige Odenwälderin aus der Nähe von Heidelberg im katholisch geprägten Oberbayern ein weitverzweigtes Gebiet, das sich von Linderhof bis Wildsteig über 15 Orte erstreckt. jb