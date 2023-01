Babette Meyer, geborene Ebert, hat am vergangenen Montag in Neuhaus ihren 90. Geburtstag gefeiert. Ab 11 Uhr morgens gaben sich die Nachbarn und Freunde die Türklinke in die Hand. Zur Freude der Jubilarin kamen auch Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal und Zweiter Landrat Martin Oberle mit Geschenken zum Gratulieren vorbei.

Babette Meyer ist in Zeckern geboren und mit zehn Geschwistern aufgewachsen, von denen noch vier leben. Ihr Vater war Landwirt und die Mutter Hausfrau. Babette, genannt „Betty“, war die vierte in der Reihe der Geschwister. Sie besuchte die Volksschule Adelsdorf – „Wir mussten von Zeckern nach Adelsdorf laufen.“ Nebenbei hat sie immer im elterlichen Hof mitgearbeitet. Sie hat nie über die viele Arbeit und das harte Leben auf dem Bauernhof und die schlechten Zeiten in den Kriegsjahren gejammert.

Die Jubilarin war zweimal verheiratet – und ist zweimal Witwe. Ihren ersten Mann Ernst Hertel heiratete sie 1957. „Bereits Weihnachten 1970 ist er gestorben “, erinnert sie sich wehmütig. Aus der Ehe waren vier Kinder hervorgegangen – drei Buben: Raimund, Richard und Ewald sowie Tochter Claudia. Stolz ist „Betty“ auf ihre fünf Enkelkinder. Im Jahr 1979 heiratete sie ihren Erich Meyer. Er starb allerdings bereits im Jahr 1989.

Gartenarbeit als größtes Hobby

Zusätzlich zur Kindererziehung und die Bewirtschaftung eines kleinen Bauernhofes ging sie auch noch arbeiten. „Manchmal glaub ich net, dass ich schon so alt bin“, sagt sie und lächelt. „Körperlich ist man halt nicht mehr so auf der Höhe in meinem Alte “, fährt sie fort. Ihr größtes Hobby war und ist der Garten − vor allem die Rosen haben es ihr angetan.

Alle vier Wochen geht die Rentnerin zum Frauenstammtisch in die Gastwirtschaft Schmidt. Sie ist glücklich, dass sie daheim in der gewohnten Umgebung leben kann. Die Schwiegertöchter umsorgen sie und natürlich auch die beiden Söhne, die alle mit ihr im Haus wohnen.

Babette Meyers größter Wunsch für die Zukunft ist, gesund zu bleiben, um noch ein bisschen im Rosengarten zu arbeiten. Einen Tipp, wie man so alt wird, hat sie auch parat: „Ich hab einfach viel geschafft!“