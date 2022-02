Erkennbar betrunken war ein 47-jähriger Autofahrer , den eine Streife der Neustadter Polizei am Dienstag gegen 1.30 Uhr am Festplatz in Emskirchen aus dem Verkehr zog. Der Mann war den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Da er einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bereits der Transport zum Krankenhaus musste laut Polizei „mit körperlicher Gewalt“ vollzogen werden. In der Klinik rastete der 47-Jährige dann vollends aus und schlug und trat nach den Beamten, was ihn aber nicht vor der vorgesehenen Prozedur bewahrte. Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen äußerte der Mann auch noch Suizidabsichten, weshalb er zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik kam. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. pol