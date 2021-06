Beim Auffahren auf den Büchenbacher Damm ist am Montagnachmittag ein alkoholisierter Motorradfahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baumstumpf kollidiert. Der 33-Jährige fuhr gegen 16.40 Uhr mit seiner Suzuki von der Frauenauracher Straße auf den Büchenbacher Damm. In der Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte am Fahrbahnrand gegen einen Baumstumpf. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife entfernte sich der 33-Jährige, der augenscheinlich unverletzt blieb, von der Unfallstelle . Die Beamten fanden lediglich das verunfallte Motorrad. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,78 Promille.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Wie sich herausstellte, war der Versicherungsschutz des Kraftrades erloschen.